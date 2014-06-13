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寰宇花絮 | 2014年 6月 13日 星期五 16:52 BJT

美国前总统老布什计划跳伞庆祝90岁大寿

路透6月12日 - 美国前总统老布什计划周四与美军老兵一起跳伞，庆祝90岁大寿。

“缅因州天气非常好，特别适合跳伞。”老布什说道。

老布什75岁和80岁生日时都曾跳伞庆祝。2009年，老布什也以跳伞方式庆祝其85岁生日。小布什曾说：”我想他对跳伞非常狂热。“

缅因州周四的天气为多云、微风。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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