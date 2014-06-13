美国前总统老布什计划跳伞庆祝90岁大寿

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透6月12日 - 美国前总统老布什计划周四与美军老兵一起跳伞，庆祝90岁大寿。
“缅因州天气非常好，特别适合跳伞。”老布什说道。
老布什75岁和80岁生日时都曾跳伞庆祝。2009年，老布什也以跳伞方式庆祝其85岁生日。小布什曾说：”我想他对跳伞非常狂热。“
缅因州周四的天气为多云、微风。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。