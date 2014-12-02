杰布·布什敦促美国共和党人发挥领导力 而不是仅反对奥巴马

路透华盛顿12月1日 - 可能角逐共和党总统候选人席位的杰布·布什周一称，共和党人应该利用在美国国会获得的多数优势通过法案，而不是仅仅反对总统奥巴马。

共和党人上个月压倒民主党人获得参议院多数，并扩大了众议院的多数优势。出口民调显示美国人对两党间的僵局感到厌倦。

“共和党人需要显示出他们不只是反对一些事情，他们也支持一些事情，”杰布·布什说道。杰布·布什现年61岁，曾担任两届佛罗里达州州长，正在考虑是否加入2016年共和党总统选举提名之战。

“我们需要显示我们能用成人的方式领导这个国家，”他在《华尔街日报》举行的一次会议上说道，指向Keystone XL输油管道和可能取消原油出口禁令等事情。

杰布·布什指出，奥巴马利用行政命令推行移民政策改革超越了他的权限，但共和党人应少关注总统做什么，多努力在国会为自己的提议建立共识。

他提出根据美国的经济需要接受移民的移民体系，而不是根据亲属关系；这和加拿大的移民体系类似。

杰布·布什表示，他将在短期内决定是否参加2016年的总统竞选，并称仍在考虑他的家庭所要做出的牺牲是否值得。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。