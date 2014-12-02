杰布·布什敦促美国共和党人发挥领导力 而不是仅反对奥巴马

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿12月1日 - 可能角逐共和党总统候选人席位的杰布·布什周一称，共和党人应该利用在美国国会获得的多数优势通过法案，而不是仅仅反对总统奥巴马。
共和党人上个月压倒民主党人获得参议院多数，并扩大了众议院的多数优势。出口民调显示美国人对两党间的僵局感到厌倦。
“共和党人需要显示出他们不只是反对一些事情，他们也支持一些事情，”杰布·布什说道。杰布·布什现年61岁，曾担任两届佛罗里达州州长，正在考虑是否加入2016年共和党总统选举提名之战。
“我们需要显示我们能用成人的方式领导这个国家，”他在《华尔街日报》举行的一次会议上说道，指向Keystone XL输油管道和可能取消原油出口禁令等事情。
杰布·布什指出，奥巴马利用行政命令推行移民政策改革超越了他的权限，但共和党人应少关注总统做什么，多努力在国会为自己的提议建立共识。
他提出根据美国的经济需要接受移民的移民体系，而不是根据亲属关系；这和加拿大的移民体系类似。
杰布·布什表示，他将在短期内决定是否参加2016年的总统竞选，并称仍在考虑他的家庭所要做出的牺牲是否值得。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。