英语主导跨国商务交流--调查

路透纽约5月16日电(记者 Chris Michaud)---益普索(Ipsos)最新民调显示，那些因工作原因需要与外国人打交道的员工表示，英语是主要的商业语言。

全世界26个国家中超过四分之一的雇员在调查中表示，他们的工作需要与其他国家人士打交道，其中又有三分之二的人表示，英语是他们最常用的语言。

印度、新加坡、沙特的员工最经常与外国人打交道，三国持此说法的员工比例分别是59%、55%、50%。

在日本和俄罗斯分别只有9%和13%的员工称其工作需要与国外沟通。

负责为路透实施这项调查的益普索全球公共事务总裁Darrell Bricker表示：“该调查最具启迪意义的一面就是表明英语在全球商务领域中已成为默认语言。”

该调查覆盖了全球26个国家的16,344名成年员工。调查发现，在需要与国外人打交道的员工中，有67%的人表示，英语是最常用的语言，而只有5%的人表示会经常用到西班牙语。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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