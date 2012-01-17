环球商业领袖看好亚洲区销售 中印看俏--调查

路透香港1月17日电---据经济学人旗下Economist Corporate Network周二公布的年度调查显示,环球商业领袖对2012年亚洲的销售额能维持强劲增长抱有信心,因来自亚洲地区的收入占比迅速增加,但与亚洲占全球GDP的比例相比的落差料将持续.

该调查显示,54%受访者预期,2012年在中国的收入增长可达10%或以上;46%的受访者预期,印度拥有同样的增长.

"尽管全球经济不景气,全球商业领袖依然对企业的亚洲销售额的强劲增长具有信心."Economist Corporate Network总监Ross O'Brien称.

"是次调查清楚显示,亚洲不单是世界工厂,其活跃的市场成为全球增长的主要动力."他说.

美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)副董事长庄睿思(John Rice)周一预期,该公司的中国业务正以"显着双位数"的速度增长,料情况将持续.

此外,调查称,监於亚洲的高速增长,企业计划於2012年於亚洲多个市场增加投资比重.中国及印度依然为吸引投资者的市场,但於企业的投资规划中,无论是作为一个投放生产设施的地区及一个市场来看,印尼是跃升最快的国家.

调查亦显示,有公司计划减少对香港(6%被访者)及台湾(4%被访者)的投资,主要原因是中国的崛起,昔日香港及台湾在大中华地区整个生态系统中,在 金融及物流上担当非常重要的角色,但此两项功能渐渐往中国地区转移,令他们对中国周边地区的投入相应减少.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。