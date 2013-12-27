因公临时出国实行计划审批管理 不得安排考察性出访--财政部

路透北京12月27日 -中国深入推进厉行节约反对浪费制度建设。财政部日前下发因公临时出国经费管理办法，要求对出访团组实行计划审批管理，且不得安排考察性出访，并将定期或不定期展开联合检查。

财政部还要求将因公临时出国经费全部纳入预算管理，严格控制出国经费总额，不得超预算或无预算安排出访团组。

“严格控制因公临时出国团组人数、国家数和在外停留天数，”管理办法称，出访应坚持“因事定人”原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

管理办法还针对因公出国的交通工具和住宿做出严格规定，要求出访团组不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机；住宿方面，省部级人员安排普通套房，厅局级及以下人员安排标准间。

去年12月4日，中共中央政治局会议一致同意关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，其中包括轻车简从、厉行勤俭节约、严格执行住房和车辆配备等有关工作和生活待遇的规定等等。

过去一年间细化八项规定的政策措施不断出台，譬如各级党政机关五年内一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所、坚决刹住中秋国庆期间公款送礼等不正之风等。

新华社日前报导援引中国食品工业协会称，2013年中国食品行业的礼品性食品销售额预计将下降约40%。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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