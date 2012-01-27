企业盈利增长将再次成为带动中资股上扬的动力--霸菱

沙特夺回中国最大原油供应国宝座
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。
路透香港1月27日电---霸菱资产管理表示,从近期的数据看到中国的经济相信已"软着陆",假如通胀压力持续缓和,及投资者对中国市场的信心开始恢复,企业盈利增长将会再次成为带动股市上扬的动力.
该行发表报告称,对中资股的基本因素前景维持正面看法.虽然去年秋天以来中资股录得温和的升幅,但它们的估值仍然处於接近历史低端的水平范围,相信这会是让投资者在低位入市以分享这些股票未来多年荣景的机会.
中国人民银行上月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为08年12月底以来首次.霸菱香港中国基金首席投资经理邓鸿文表示,这些措施对经济增长带来支持,并显示中国央行对通胀前景感到放心,故能够放松货币政策.
她表示,由於中国的通胀及政策风险已开始缓和,而政府支持经济增长的政策,将会令到中小型企业重新引起市场的兴趣,特别是中型企业.
香港和中国股市经过去年分别累计20%和21.7%的跌幅後,2012年出现反弹,今年以来恒生指数.HSI累计上扬10.8%;沪综指.SSEC则升5.44%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯
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