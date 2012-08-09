那些年，我们一起追的多头--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月9日出版的当期「老谢开讲」专栏)

八月二日《苹果日报》财经版头版上面出现了一则「金价打底，年底前有行情」的新闻，报导称「欧美中市况下旬渐明，挑战一七三Ｏ美元的今年高点」，显示金价从去年八月反转下跌以来，已经历时一年，但市场上对金市的十一年大行情仍念念不忘。

金价的十一年大牛市从一九九九年年底展开，黄金的起涨是二五一．九五美元，此後金价遇上美国科技泡沫、九一一恐怖攻击、全球性的ＳＡＲＳ（严重急性呼吸道症候群疫情），再到金融海啸，最高峰则创在二Ｏ一一年八月欧债危机最烈的时候，金价的大多头持续了十一年，每年都拉出大约二Ｏ％的涨幅，过去十一年的涨幅，金价涨了六六三％，创下了商品行情难得一见的大涨幅。

过去一年来，黄金跌多涨少，近一年最低价是去年十二月下旬的一五二二．四二美元，近三个月则在一五五Ｏ至一六五Ｏ美元之间盘旋打底，技术面呈现的劣势则是金价在今年三月正式跌破年线之後，如今年线盖头而下，呈现空头结构，在技术面未扭转前，金价很难看出有大涨的潜力。而且，更要注意金价已经大涨逾十年，大家对於创过大涨幅的投资标的，在心态上一定要有「敬意」。

从历史上来看，任何飙升的标的，通常都是「山有多高，谷有多深」，凡是曾经飙过天价的资产，包括商品原物料、各国股市到个股，都要有「贵上极则反贱」的反市场心理，千万不要套牢在高档，否则经常「一失足成千古恨」。

最近的例子是宏达电的股价崩跌。去年四月二十九日这一天，股王宏达电的股价一度写下一千三百元的风光天价，结果仅仅一年光景，宏达电股价频创新低，到八月七日止，竟跌至二四Ｏ．五元，外资把宏达电目标价再下调到一六五元，这是罕见的天价股超大跌势，令人看得怵目惊心。其实二ＯＯＯ年左右，王雪红创立的威盛，一度祭出挑战英特尔旗号，股价大涨到六二九元，最後却惨跌到四．八九元，买到天价股的命运经常是惨烈的。

**八Ｏ年代的台、 日资产热潮**

其实在过去三十年的岁月，资深的投资人都见识到很多大机会，这些可能让我们赚钱或惨赔的机会，我们把握住多少？让我们一起回顾一下：

一、一九八Ｏ年代，日本及台湾的资产泡沫传奇。台、日是八Ｏ年代两个奇葩，关键都在货币升值，热钱涌入，股市、房市大涨。一九八五年日本《广场协议》之後，日圆兑美元从二七七．五兑一美元开始展开升值行情，日圆升值带来可怕的热钱。日经指数从一九八Ｏ年代的六千多点狂涨到一九九Ｏ年的三八九五七．四四点，日经指数大涨五Ｏ一．六五％，那个时候，日本房市大涨，号称一个日本可以买下四个美国，一个东京都可以买下整个加拿大。

台湾在一九八Ｏ年代也上演一出大资金行情，一九八五年十信事件爆发，眼看台湾经济危在旦夕，但新台币却随日圆展开大升值，从四Ｏ．六兑一美元一直推升到九Ｏ年代的二十四．五二。台币每天升一分，带动大资金潮，「台湾钱淹脚目」的戏码，从淹脚目、淹膝盖到淹鼻孔。

但资金潮最後破灭，日经指数从三八九五七点反转下跌，最後跌到六四七五点；台股则从一二六八二点，一年之内，一万点不见了，最後只剩下二四八五点。泡沫吹太大，留下的後遗症都让国家经济调整陷入困难。一九九七年亚洲金融风暴，台湾创痕加深，房地产狂跌，房市大亨破产，新台币狂贬到三十五．一七兑一美元。

**九Ｏ到二ＯＯＯ年的科技泡沫**

二、进入九Ｏ年代，台日的资产泡沫变成美国高科技泡沫。一九八九年柏林围墙倒塌，网景（Netscape）揭开网路时代的梦幻传奇，美国高科技带动全世界快速发展，九Ｏ年代英特尔总裁安迪．葛洛夫宣示世界进入十倍速时代，美国的那斯达克与费城半导体指数也进入十倍速上涨的年代。

那斯达克指数在九Ｏ年代从三二二．九八点起涨，到二ＯＯＯ年写下五一三二．五二点的历史纪录，大涨了十四．八九倍；而费城半导体则从一Ｏ六．九二点狂涨到一三六二．一点，足足大涨十一．七三倍。美国科技产业独领全球风骚。

一九九七年亚洲金融风暴吹倒了房地产大亨，但是台湾却诞生了一群电子新贵。台湾连结美国科技产业的电子业崛起。台湾从半导体、ＰＣ、ＩＣ设计到相关电子零组件，在各个领域都带出很大的风潮，像是主机板的华硕曾涨到八九Ｏ元，技嘉也有过四三九元，微星涨到二八Ｏ元；ＰＣ里也有很多出类拔萃的公司，像广达涨到八五Ｏ元，英业达四二八元，鸿海三七五元，蓝天涨到三二Ｏ元；ＩＣ设计的威盛到过六二九元，联发科涨到七八三元；被动元件的禾伸堂涨到九九九元，最後跌到十六．Ｏ五元，华新科涨到三二八元；ＣＤ—Ｒ的铼德涨到三五五元，精碟涨到三五九元，讯碟涨到五一二元，中环也到过二一三元，对很多投资人来说，好像是「南柯一梦」。

其实从分类指数来看，台湾的电子业大多头在二ＯＯＯ年就已经结束了，台湾的电子分类指数在二ＯＯＯ年创下五九三．五六点的历史新纪录，此後电子分类指数在二ＯＯ到四ＯＯ点的大区间盘旋，如今只有二六五．四点，已是二ＯＯＯ年天价一半；感情上，投资人对电子股仍不舍，但多数电子产业恐怕「大势已去」。

三、进入二ＯＯＯ年之後的十年，所有的投资关键字是「中国」。二ＯＯ一年高盛的欧尼尔率先喊出BRICs的口号，从此「金砖四国」响彻云霄，印度股市最後涨到二一二Ｏ六．七七点，巴西股市创了七三九二Ｏ．三八的天价，俄罗斯也涨到二四九八．一的历史最高点，不过最传奇的仍在中国。

**二ＯＯＯ年後的中国崛起传奇**

九Ｏ年代中国开始有了股市，上海Ａ股是从二九六．五二点起涨，到Ｏ七年涨到六四二九．六八点的历史天价，上海Ｂ股则从二一．二四九点大涨到三九四．二一点；进入二ＯＯＯ年之後，中国股市也演成了全民运动；同时随着中国企业赴港上市，也带动香港股市的传奇。

从九Ｏ年代，香港恒生指数从二六九七．三八点狂涨到Ｏ七年的三一九五八．四一点。有国务院背景的红筹指数则从六五．二八点涨到七一Ｏ七．九四点；国企股更从三四九．三五点大涨到二Ｏ六Ｏ九．一点。从九七年到Ｏ七年的十年间，中国有很多基建股涨幅之惊人，实乃前所罕见。

例如，水泥的海螺水泥从Ｏ．三八港币狂涨到八十八．四港币，足足涨了二百多倍；钢铁股马鞍山从Ｏ．二Ｏ五涨到九．Ｏ八港币，轻钢新轧钢从Ｏ．三五涨到三十九．三港币，广州广船国际从Ｏ．三涨到六十八．五港币。除了钢铁股外，石油股也大涨特涨，股神巴菲特买进的第一档中国股票就是中国石油。他从一．六港币左右进场，在十五港币左右出场。在那个大波段行情中，中国石油从一．一涨到二十．二五港币，那麽大型的股票，市值膨胀了二十倍，实在是相当不得了。

台湾在这一回合中，钢铁、石化、玻璃、水泥等基建产业都从中国崛起的行情中获益。还有中国人变有钱了，中国内需股也跟着抬头，台湾通路、食品都沾光。

**现在进行中的「维他命十国」**

四、现在进行式，金砖四国大放异彩之後，目前进行的是边陲经济，最近大前研一喊出「维他命十国」，就包含了这其中几个国家。这两年欧债危机笼罩全球，金砖四国经济减速，不过环绕金砖四国周边的「边陲经济」却悄悄崛起，最具代表性的是亚洲东协崛起，今年菲律宾股市写下五四Ｏ三．一六点天价，马来西亚也创下一六四七．九四新高点，印尼涨到四二二四点的历史新高，泰国涨到一二四七．七二点，是一九九四年以来的最高点，非洲的南非股市牛市盎然，八月六日继续写下三五四六九．一八的历史高点，中美洲的墨西哥也创下四一六ＯＯ．五九点的历史新纪录，最传奇的是委内瑞拉从三三三二八狂涨到二八五一八一点。最近土耳其也蒸蒸日上，股市正朝七一七七六．九二点的历史天价挺进。

在不同国家上演的大多头行情当中，也有很多传奇的企业写历史，例如，苹果电脑股价就从二ＯＯＯ年不到七美元涨到今年六四四美元，涨了一百倍，股票分割过二次，一股拆成四股，如果在二ＯＯＯ年低档买进，可以创造四百倍的获利传奇。

二ＯＯＯ年以来，商品也出现大波澜行情，像是油价曾大涨到一四七．二一美元，当时的末日博士麦嘉华高喊油价会大涨到三ＯＯ美元。中国基建高峰，在Ｏ七年之前，镍价涨到五一八ＯＯ美元，铜价涨到一Ｏ一八九美元，铝价涨到三八九一．四美元，都留下令人难忘的天价纪录。

最近美国乾旱，又把黄豆、小麦、玉米推向历史高峰，频频大涨的黄豆写下每英斗一七七七．七五美分的历史天价，也带动玉米、小麦齐奔新天价。金价的大涨，其实贯穿了二ＯＯＯ年以後的十一年，黄金的天价就出现在去年八月欧债危机爆发引起世人最恐惧的那一刻。

今年以来，欧债危机仍此起彼落，希腊、葡萄牙根本问题无解，西班牙、义大利债息升高，危机恶化，但金价已无力再冲高，看来除非有更失控或更爆炸性的发展，金价要再创天价恐不易。

回顾过去三十年的投资传奇，我得到一些基本想法，一是很多机会都在我们身边发生，有能力的人抓到大机会，没有能力的抓到小机会；但往者已矣，过去的就过去了，千万不能依依不舍。

二是所有天价标的，最後都如云烟或昙花一现，像台股的一二六八二点，日经的三八九五七点，香港恒生的三一九五八点，上海Ａ股的六四二九点，上海Ｂ股的三九四点，或者是费城半导体的一三六一．一点，那斯达克的五一三二．五二点，都像历史冲天炮一般，远看像一Ｏ一大楼，只待历史成追忆。(完)

--整理 李盈蒨/林高丽

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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