《热点透视》欧洲央行购债计划走走停停是明智选择

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 王丽鑫
路透伦敦11月26日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉说过,其债券购买计划原则上将无限制,不过每季度都会暂停.欧洲央行曾表示,当受援国家--首先是西班牙,也可能包括爱尔兰和葡萄牙--受到三方国际贷款人审查的时候,其将不会行动.批评人士担心这会导致干预效果下降或加剧波动.但这些担忧有些过度了.
有人觉得,这种走走停停的机制将破坏名为"直接货币交易(OMT)"的购债计划整体效果.可能会有缺点.审查期间市场也许会感到不安,收益率或会上升.当审查期临近时,投资者可能因为担心损失而抛盘.一些人也许会试图赚快钱,在审查结束时买进,等快要开始时卖出.波动性可能会让一些投资者不敢购买二线国家公债和企业债券,同时鼓励其他人发动投机性的攻击.
然而,定期审查可能虽有缺点,却不失为一个合理的想法.首先它加强了一个概念,即仍能在市场融资的国家方有资格参与购债计划.这应能使购债在北欧更加顺利.其二,这意味着欧洲央行对於若某国改革努力松懈,就将停止购债的威胁更可信.购债暂停将成为常规,而不是那种会导致混乱的突然选项.并且,这麽做将保护欧洲央行的资产负债表.欧央行不会在不确定时期从投资者手中大量购债,因此对二线国家债券的曝险将较低,受到这些国家政府牵制的程度也会较轻.欧洲央行对撤销购债的威胁越可信,政府将越不愿意试探其决心.
尽管审查程序可能削弱OMT的震慑力,但不意味着会导致波动加剧.从8月初以来,欧洲央行只是通过购债威胁,就已经缩小利差.关键问题不在於购债的机制,而在於购债所要求的改革和财政计划是否可靠.这些计划越不实际,市场就会对审查越紧张,购债的效果就会越低.
* 背景资料
- 德拉吉10月表示,在受援国家遵守援助条件的情况正在接受调查之际,不会买入这些国家的债券.
- 根据OMT方案,欧洲央行将购买那些寻求欧元区援助基金的帮助,并签署了改革计划的国家的债券.评估通常每隔三个月进行.(完)
--译文审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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