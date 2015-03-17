《热点透视》论支持欧元升值的理由

《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？
路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas;编译 许娜
路透伦敦3月16日 - 美元兑欧元升势看似势不可挡。欧元兑美元2015年以来下跌13%，过去12个月累计跌24%。高盛预计欧元将从1.05美元稳步下跌，到2017年底时达0.80美元。但其实有很多理由支持欧元走高，而非走低。
首先，是国际贸易收支状况。外汇交易商认为，欧元兑美元2009年处在1.151是重要参考。当时，经常帐盈余推高汇率，而赤字则是会成为拖累。现在，巴克莱分析师预计，欧元区2015年盈余料相当于区内生产总值(GDP)的2%，而美国则将录得相当于GDP 2.3%的赤字。
其次，通胀率上升暗示实际利率偏低，而这通常是造成货币贬值的相关因素。虽然通胀放缓随处可见，但巴克莱预计，美国今年通胀率料为1.2%，为欧元区的两倍。该行认为，2016年两者间通胀率之差将由现在的0.6个百分点，扩大至1.5个百分点。
一段时间以来，财政状况对汇市的影响不大，但仍需对此保持警觉，关注其是否会成为主导市况因素；欧元区的财政状况正在改善，据巴克莱估计，欧元区2015年财政赤字相当于GDP之比约2.3%，而美国为4%。
对美元而言，即便是经济增长带来的支撑也没有以前那么大。欧元区当前正享受油价下跌带来相对更多的好处，该区GDP预估也在上调。相比之下，美国最新数据已经令第一季增长预估下调。
最后就是货币政策，这似乎也是汇市交易员目前唯一关注的焦点。欧洲央行才刚开始启动量化宽松，而美国则正准备上调政策利率--除非经济面又传来噩耗。
两地政策出现分化，无疑将支持欧元下跌，但这也许并不能证明欧元有理由暴跌。不过，其他对美元不那么有利的对比可能成为焦点，尤其是如果欧元区GDP强势延续的话。欧元可能不用等到触及0.80美元、也不用等到2017年，就会早先一步上涨了。(完)
(译文审校 张明钧)
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