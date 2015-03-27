《热点透视》欧元区收益率曲线虽趋平 但恐难发挥最大效益

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦3月26日 - 没有人可以说欧洲央行的种种措施是毫无效果的。量化宽松及超低政策利率的组合，再加上存款负利率，已然重新形塑欧元区主权债市场。投资人受苦受难，各国政府则是从中得利。若各国能够完全利用低利率所带来的好处，这对于经济成长而言不啻是一个好消息。

短期公债收益率处于低点，例如德国两年期公债收益率(殖利率)为负0.25%，不仅如此，收益率曲线亦趋于平坦。收益率下滑有很大程度是因为急切的投资人寻求较高的收益。他们甚至愿意为了多出几个基点的收益而买进较长期债券。两年期及10年期德国公债利差已从一年前的1.4个百分点降至45个基点，自2008年以来美国和英国都没有见到过如此低的利差水准。

收益率曲线趋平让各国政府可以更低的成本借入更长天期的资金。成本下滑将有助于政府更轻易地达成预算目标，也可以略为扩大支出或更为迅速地缩减债务。这都有助于欧洲景气复苏。意大利目前的10年期借贷成本为1.3%，若其所有借款可以全数在今日进行再融资，则意大利2016年债务相当于国内生产总值(GDP)之比可以下滑2.4个百分点，同时的基本盈余为1%。三个月之前若要达成同要的效果，则基本预算盈余则需达到1.6%。

若各国政府更大胆一些，他们可以扩大发债借入更多资金，用于支应那些必要的基础建设投资，并刺激仍旧相当脆弱的经济复苏。根据欧盟执委会数据，今年欧元区公共投资将相当于区内GDP的2.7%，比美国及日本分别低了约18%及25%。

从经济效益来看，这实在是个很诱人的选项，但恐难过得了政治关卡。财政节制仍是欧元区的口号。就算各国政府对赤字略为松绑，欧洲央行可能加以阻碍，理由是法律禁止欧洲央行直接用货币融通政府支出。各国政府将从欧洲央行创造的低利率环境得到一些好处，但可能无法尽收所有的潜在效益。(完)

(译文审校 王丽鑫)