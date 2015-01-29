《热点透视》美联储镇定自若 无惧海外风雨飘摇

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio;编译 许娜

路透华盛顿1月28日 - 当其他央行几乎都惊慌失措时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)却泰然处之。虽然美联储暗示有些担心海外动荡，但似乎仍准备在未来几个月逐步升息。换句话说，只要海外局势没有影响到美国就行。

根据美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月声明，委员们对美国经济的看法变得更加乐观。他们指出美国经济已经以“稳健”步伐扩张，而仅六周前他们还称经济只是“温和”增长。这可能是出于以下几个原因。低油价已提振支出和信心。就业也持续改善，失业率有望在今年稍晚达到部分分析师认为的中性水准5%。

通胀问题有一点棘手。油价暴跌，意味着通胀率目前“进一步低于”FOMC的目标。不过，联储用来衡量通胀预期的指标，即扣除能源和食品的所谓“核心”物价，实际上在2014年的后半年要比头几个月小幅上升。即便这样，11月个人消费支出物价指数同比升速为1.4%，仍远低于联储的2%目标。

摩根士丹利认为，这两个相互矛盾的信号不禁让人怀疑美联储是否会延后升息时间，最快要等到6月，甚至要等到明年。这与其他几家央行形成鲜明对比。过去几周，先是瑞士央行放弃瑞郎兑欧元汇率上限政策，接着加拿大央行宣布降息，然后欧洲央行启动了最新量化宽松计划。

这些行动实际上可能为美联储按原定计划前进，及专注于国内职责提供了部分支持。但是，1月声明提到会考虑“国际”形势，亦为联储创造了少量回旋余地。如果油价下跌和海外央行的行动都给美国带来冲击，那么美联储可能会抛弃原定计划。不过，考虑到美联储主席叶伦和同僚对美国经济抱有信心，因此倘若货币政策转向，则可能会让市场大感意外从而造成最大的冲击。(完)

(译文审校 戴素萍)