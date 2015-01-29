《热点透视》货币宽松政策成全球主流

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 李婷仪

路透伦敦1月28日 - 全球央行最近流行降息或压低资金成本。这股趋势与当前全球经济情况相衬，连外界普遍预期将升息的美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行，都可能被这股跟风扫到而推迟升息。

仅仅在1月，全球就有至少九家央行放松政策。新加坡金管局之前，已有欧洲央行、加拿大、瑞士、丹麦、印度、土耳其、罗马尼亚、秘鲁等国先采取行动。让金融市场措手不及，新加坡可不是第一个。

这股货币行动主义之所以兴起，很容易为人所理解。放眼全球，通胀下滑情况比比皆是，大宗商品大跌只能说是肇因之一。全世界很多地方的国内生产总值(GDP)成长无力，凭添政策刺激举措压力。

央行官员看见了一个简单模式。经济活动疲弱使薪资受抑制，而薪资不涨，物价就很难涨得动。同时，尽管少有央行公开表态，但其实央行普遍喜欢见到货币宽松政策极为好用的副产品--本币汇率贬值。

“低通胀”以及通胀预期下滑在当前主宰着世界，甚至可能影响拥有相对稳健经济成长国家的政策，比如美国和英国。诚然，美联储和英国央行都不可能立刻跳上宽松流行列车，但他们可能较不急于升息了。

在英国，风向已经出现转变。央行1月会议中，有两位原先呼吁应立即收紧政策的委员，转而投票赞成维持当前的低利率。而美联储将在1月28日会后发表的政策声明，就算其立场可能不变，内容或许会提到关于美元强势。

美元指数在过去六个月涨幅已有16%。这降低了美国进口价格，增添通胀下行压力。美元升值也伤及美国出口前景，进而损及经济成长。

许多分析师原先把2015年定位为央行政策走向分歧的一年。虽然今年才刚开始没多久，但目前看来，步调一致才是主流。(完)

(译文审校 艾茂林)