《热点透视》美国应取消原油出口禁令以保护就业

《热点透视》希腊退出欧元区，欧洲是否“伤得起”？
路透伦敦4月7日 - 欧元区能否承受希腊退出之痛？巴菲特(Warren Buffett)等人认为，这种阵痛反而会使欧元区更加强壮。损失是可控的，其他国家不会立刻跟随希腊退出，而且此事也会鞭策欧元区成员国去处理过多的债务。不过这也会打开潘多拉的盒子，使欧元区面临政治和经济紧绷的险境。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison
路透芝加哥3月16日 - 最近这轮原油价格暴跌可能同时给美国石油行业带来不幸中的一丝希望：石油公司的老板们有更多理由来抗争美国政府实行数十年之久的原油出口禁令。
由于美国限制向海外出售石油，国内原油价格在页岩油生产的兴旺时期低于布兰特原油。其影响在当时还是可控的。而现在，受供应过剩忧虑困扰，美国指标原油--西德克萨斯中质油(WTI)价格触及六年新低，原油出口禁令威胁到石油行业的就业以及美国的能源独立。
美国和利比亚原油出口双双增长的迹象，再加上市场揣测同伊朗外交关系僵局有望打破，都成为周一原油价格下跌的主要原因。油价在去年6月开始的跌势中跌逾50%，随后有所反弹，但2月中旬以来又跌了18%，回到每桶44美元附近。布兰特原油周一跌至略高于53美元水平，同期跌幅也有14.6%，但仍然远高于1月触及的六年低点46.59美元。
当每桶油价达到三位数时，两种指标油价之间的价差可能对美国国内石油产业的成长起到一定抑制作用。不过当时页岩油开采仍然利润丰厚--新的工作机会不断涌现。根据谘询公司IHS在2013年的一份报告估计，2015年页岩油和其它非传统燃料为美国提供的就业机会将超过150万个，其中既有钻探部门直接雇佣的名额，也有能源及其相关供应链间接提供的工作机会。
但从瑞银集团(UBS)追踪的企业声明来看，美国石油企业目前计划今年的资本支出较上年削减最多36%。由此看来裁员势所难免。
如果原油售价每桶为60美元，一些页岩油开采企业很可能会改变主意。要让EOG(EOG.N)这样最富效率的开采企业相信有必要提高投资，油价就需要达到这个水平。这比目前WTI价格高出36%，而比布兰特原油价格只高13%。
取消出口禁令，即便不能完全消除国内外原油价格差异，起码也会缩小差距。美国采油企业若能与全球其它产油商处在平等的竞争条件下，不仅能在油价最终反弹时获益更多，还可保护自己免受进一步的冲击。禁止原油出口实际上是一条过时的政策。取消这一政策正在迅速成为保护就业的一项必要条件。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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