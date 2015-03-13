《热点透视》大众汽车小气派息或预示将继续进行并购

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck；编译 王丽鑫

路透伦敦3月12日 - 全球第二大汽车制造商大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)周四虽将股息上调20%，但仍显吝啬，该公司或许正在囤积银弹，为再次进行大型并购做准备。

截至2014年底，大众净现金部位增长5%至176亿欧元。而这是大众斥资65亿欧元收购卡车制造商Scania的少数股权，并花费23亿欧元强化金融服务子公司股本之后的结果。随着销量上升，利润率好转，分析师预计现金仍将强劲流入。

派息提高基本与每股盈余(EPS)增幅相符，但仅将去年EPS的21.2%分配给股东。大众对股东承诺的中期派息率为30%。

在其它公司，这样高的现金水平可能招致维权投资者要求提高分配比例，就像最近一批对冲基金对通用汽车(GM.N)的做法。大众则是免于承受此类压力，因公司多数具表决权股份掌握在皮耶希(Piech)家族和下萨克森州政府手中。但很难理解大众为什么愿意持有这么多现金，它只需要100亿欧元左右净流动资金来维持投资级别评级。

此外，5月的年会上投资者将被要求同意增发最多15%的不具表决权股票。如果这些新股以目前股价折价10%的水平发行，大众将再获得150亿欧元现金。坐拥76亿欧元可自由支配净现金和每年40-60亿欧元自由现金流，大众要进行300亿欧元的交易可谓轻而易举。

大众的抱负是成为全球最大的车企。为实现这一目标，大众到目前已经收购了保时捷(Porsche)(PSHG_p.DE)运动汽车，杜卡迪(Ducati)摩托车，MAN (MANG.DE)和斯堪尼亚(Scania)卡车。不过该公司在北美卡车市场的份额并不高。收购价值270亿美元的美国卡车制造商Paccar (PCAR.O)将能填补这一缺口。不过大众明确驳斥了2015年将竞购该公司的传言。

如果大众并购的目标达成，股息肯定会上调。但这群沃尔夫斯堡的狼可能准备进行更多交易。(完)

(译文审校 张明钧)