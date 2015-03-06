独家：黑石集团寻求出售保安服务公司AlliedBarton--消息

路透3月5日 - 知情人士透露，美国私人直接投资公司黑石集团 (BX.N)正在寻求出售美国最大的保安服务公司AlliedBarton Security Services，这笔交易对AlliedBarton的估值包括债务在内约为15亿美元。

知情人士周四表示，黑石集团已经聘请投行瑞士信贷CSGN.VX对AlliedBarton进行拍卖。

“管理层认为现在是寻求新的私募股权赞助商的恰当时机。我们最近已经启动了该程序，因为这是我们持续增长战略的一个关键因素。”AlliedBarton发言人称。

黑石集团和瑞士信贷均拒绝置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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