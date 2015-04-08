独家：黑石和Corsair正就收购First Eagle进行谈判--消息

路透4月7日 - 据熟悉内情的消息人士称，私募股权投资公司黑石集团(BX.N)和Corsair Capital正在就收购First Eagle Investment Management的多数股权展开谈判，对于后者连同债务在内的估值约为40亿美元。

消息人士称，与First Eagle拥有者进行的谈判预计将持续数周，并不能确定会达成交易。收购公司TA Associates是First Eagle的拥有者之一，持有少数股权。

尚无法联系到First Eagle对此置评。黑石与Corsair及TA的代表则拒绝就此事发表评论。

据路透当年发出的独家报导，在2013年，TA曾经聘请美国银行帮助探寻出售这部分股权，约为25%。

First Eagle的多数股权由公司董事长兼投资总监John Arnhold的家族持有。目前尚不能确定该家族股权中有多少比例也将列入出售计划。

根据投资研究机构晨星(Morningstar)的数据，First Eagle旗下拥有七家共同基金，管理资产总计752亿美元。就基金回报表现而言，其中四家跟踪了五年的基金已经重返该类别的最优异25%行列。(完)

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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