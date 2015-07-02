黑石集团执行长称欧元区能够控制希腊脱欧的影响

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透都柏林7月1日 - 美国私募基金黑石集团(BX.N)执行长兼董事长StephenSchwarzman周三表示，希腊周末就纾困计划公投后，如果其将脱离欧元区，欧盟应能控制这一影响。
在希腊对国际货币基金组织(IMF)贷款违约，并失去已冻结的国际救助资金后，希腊呼吁欧元区伙伴国及欧洲央行助其避免破产。
Schwarzman表示，如果希腊民众拒绝救助条件，该国银行业将崩溃。
“自2010年以来已出现巨大变化，欧元区已更有准备，”他对记者称。
“由于希腊金融机构和经济的稳定已处于真正的风险之中，如果(希腊公投)结果投不是强烈‘支持’票，我会感到意外，”Schwarzman称。
他称，如果希腊民众在周日公投中投“反对”票，那么希腊和欧洲将面临“一系列高度复杂的事件”。上周末希腊各银行关闭且实施了资本管制。(完)
(编译 于春红；审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。