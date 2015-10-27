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国际财经 | 2015年 10月 27日 星期二 14:23 BJT

黑石集团洽购台北101大楼近38%股权--消息

路透台北10月27日 - 知情消息人士对路透称，黑石集团(BX.N)正在洽谈购买台北金融大楼公司(台北101)将近38%股权。这栋大楼是全球十大最高建筑之一。

两名知情消息人士称，黑石集团向台湾政府承诺投资台北101资金不会包含中资。

消息人士并称，台北金融大楼公司将在周三召开董事会，决定是否让黑石查看其账册，进行尽职调查。

黑石集团驻香港的外部发言人拒绝置评。由于商讨内容事关机密，消息人士不愿具名。(完)

(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 于春红/张若琪)

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