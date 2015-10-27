黑石集团洽购台北101大楼近38%股权--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透台北10月27日 - 知情消息人士对路透称，黑石集团(BX.N)正在洽谈购买台北金融大楼公司(台北101)将近38%股权。这栋大楼是全球十大最高建筑之一。
两名知情消息人士称，黑石集团向台湾政府承诺投资台北101资金不会包含中资。
消息人士并称，台北金融大楼公司将在周三召开董事会，决定是否让黑石查看其账册，进行尽职调查。
黑石集团驻香港的外部发言人拒绝置评。由于商讨内容事关机密，消息人士不愿具名。(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 于春红/张若琪)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。