黑石集团再度考虑出价收购NCR-消息人士

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透9月11日 - 据知情人士称，黑石集团(BX.N)再度考虑出价收购NCR(NCR.N)。
消息人士称，虽然黑石集团正在考虑出价收购这家收银机和自动柜员机生产商，但其计划并非最终方案，仍可能有变；鉴于这一想法尚未公开，消息人士要求匿名。
黑石集团对此不予置评，而NCR也未立即回应评论请求。
据路透早先报导，今夏稍早时，黑石集团曾与凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)联手欲以逾100亿美元(含债务)的价格收购NCR，但交易未谈拢。
纽约邮报率先报导了黑石集团再度涉入该交易的消息。
NCR股价周五涨0.78美元或2.95%，至27.24美元。
鉴于股价下跌，引来主动投资者，NCR管理层正在评估公司策略。该公司一直在考虑各种选择，包括剥离或出售资产、抑或通过回购股票或派息向股东返还资金。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。