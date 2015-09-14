黑石集团再度考虑出价收购NCR-消息人士

路透9月11日 - 据知情人士称，黑石集团(BX.N)再度考虑出价收购NCR(NCR.N)。

消息人士称，虽然黑石集团正在考虑出价收购这家收银机和自动柜员机生产商，但其计划并非最终方案，仍可能有变；鉴于这一想法尚未公开，消息人士要求匿名。

黑石集团对此不予置评，而NCR也未立即回应评论请求。

据路透早先报导，今夏稍早时，黑石集团曾与凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)联手欲以逾100亿美元(含债务)的价格收购NCR，但交易未谈拢。

纽约邮报率先报导了黑石集团再度涉入该交易的消息。

NCR股价周五涨0.78美元或2.95%，至27.24美元。

鉴于股价下跌，引来主动投资者，NCR管理层正在评估公司策略。该公司一直在考虑各种选择，包括剥离或出售资产、抑或通过回购股票或派息向股东返还资金。(完)

(编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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