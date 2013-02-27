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中国财经 | 2013年 2月 27日 星期三 19:03 BJT

比亚迪去年净利下滑94% 主要受太阳能电池业务拖累

路透香港2月27日--- - 因受中国汽车市场需求增速持续放缓影响及太阳能电池业务拖累,中国汽车生产商比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)周三发布业绩快报称，截止去年底，归属于上市公司股东的净利润下滑94%至8,100万元人民币.

业绩快报显示,去年公司营收达467.31亿元,同比下降4.29%;每股收益0.03元.

公告称,受主要客户市场份额下降影响,2012年公司手机部件及组装业务经营业绩同比略有下降;太阳能电池业务经营业绩同比大幅下降,尽管公司加大市场开拓力度及采取适当成本控制措施,亏损额逐步收窄,但仍较大程度的拖累了公司的整体业绩.

比亚迪H股周三收报28.7元,微涨0.25%,截止昨日收盘，过去一个月累计上涨9.6%.(完)

欲浏览更多详情,请点选港交所网站:(here)

(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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