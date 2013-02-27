比亚迪去年净利下滑94% 主要受太阳能电池业务拖累

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透香港2月27日--- - 因受中国汽车市场需求增速持续放缓影响及太阳能电池业务拖累,中国汽车生产商比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)周三发布业绩快报称，截止去年底，归属于上市公司股东的净利润下滑94%至8,100万元人民币.
业绩快报显示,去年公司营收达467.31亿元,同比下降4.29%;每股收益0.03元.
公告称,受主要客户市场份额下降影响,2012年公司手机部件及组装业务经营业绩同比略有下降;太阳能电池业务经营业绩同比大幅下降,尽管公司加大市场开拓力度及采取适当成本控制措施,亏损额逐步收窄,但仍较大程度的拖累了公司的整体业绩.
比亚迪H股周三收报28.7元,微涨0.25%,截止昨日收盘，过去一个月累计上涨9.6%.(完)
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(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。