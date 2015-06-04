比亚迪拟增发A股募资至多150亿元 用于新能源汽车研发等

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月4日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪股份(1211.HK)(002594.SZ)周四公告称，拟定向增发A股，募集至多150亿元人民币资金，用于新能源汽车研发等项目。
公告显示，本次发行对象为不超过10名的特定投资者，包括基金管理公司、证券公司、信托投资公司等，发行底价为每股57.4元。
募集资金中，有50亿元投向新能源研发项目，60亿元投向铁动力锂离子电池扩产项目，其余用于补充流动资金及偿还银行借款。
公告称，公司现有的动力电池产能无法很好满足未来新能源汽车发展的需求，目前公司已有动力电池产能约1.6Gwh/年。本次募资项目投产后，公司将新增动力电池生产能力6Gwh/年，项目建设期为18个月。
另外，公司已将新能源汽车作为公司未来发展的核心战略方向，本次募集资金投资于双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车及相关基础平台的研发，有利于进一步丰富新能源汽车产品线、提升新能源汽车技术水平，加速于新能源汽车下游各细分市场的全面布局。
比亚迪2月曾公告称，拟向深圳上市公司合力泰(002217.SZ)出售柔性线路板、液晶显示屏及模组、摄像头产品业务，总代价最多23亿元，以专注于新能源汽车。
比亚迪A股和H股均自上周一开始停牌，筹划定向增发事宜，其A股上一交易日收报76元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。