比亚迪筹建汽车金融公司已获银监会批复同意

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透上海8月29日 - 中国大型汽车公司--比亚迪股份有限公司(002594.SZ)(1211.HK)周五公告称，其与西安银行在陕西合资设立汽车金融公司的筹建申请，已获中国银监会批复同意，自批复之日起六个月内完成筹建工作。
公告指出，该合资汽车金融公司筹建期间不得从事金融业务活动，筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向陕西银监局提出开业申请。
比亚迪与西安银行5月已签署设立比亚迪汽车金融有限公司的合资合同，注册资本为5亿元人民币，其中比亚迪拟出资4亿元占80%股权。该合资公司将为比亚迪汽车经销商及终端消费者提供购车金融服务。目前国内大多大型整车企业均设立了汽车金融公司。
比亚迪A股今日收报50.55元，涨2.66%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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