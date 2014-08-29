比亚迪筹建汽车金融公司已获银监会批复同意

路透上海8月29日 - 中国大型汽车公司--比亚迪股份有限公司(002594.SZ)(1211.HK)周五公告称，其与西安银行在陕西合资设立汽车金融公司的筹建申请，已获中国银监会批复同意，自批复之日起六个月内完成筹建工作。

公告指出，该合资汽车金融公司筹建期间不得从事金融业务活动，筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向陕西银监局提出开业申请。

比亚迪与西安银行5月已签署设立比亚迪汽车金融有限公司的合资合同，注册资本为5亿元人民币，其中比亚迪拟出资4亿元占80%股权。该合资公司将为比亚迪汽车经销商及终端消费者提供购车金融服务。目前国内大多大型整车企业均设立了汽车金融公司。

比亚迪A股今日收报50.55元，涨2.66%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。