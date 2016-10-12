比亚迪与国开行签订600亿元协议 进军轻轨交通领域

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月12日 - 上海证券报周三报导，中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周二在深圳与国开行签署600亿元的《单轨轨道交通产业战略合作协议》。在横跨IT、汽车、新能源三大产业后，比亚迪正式进军轻轨交通业，意在拓展城市公共交通，缓解交通拥堵及大气污染问题。
比亚迪总裁王传福表示，轻轨交通或将成为解决二、三线城市交通拥堵的重要方案，比亚迪也将主要瞄准二、三线城市的中低运量公共交通市场。
相较于地铁，比亚迪的电动轻轨公交的成本仅为地铁的1/6，建设周期只有地铁的1/3，占地面积小，适应性强且运力小，适合人口相对少的二、三、四线城市。
王传福表示，比亚迪已与包括遵义、赣州、邯郸和江阴等在内的20多个城市接洽，未来将与多个城市达成合作。
除此之外，比亚迪方面认为，包括印尼和巴西在内的众多国家也正面临着棘手的城市交通拥堵问题，轻轨交通将成为未来比亚迪参与“一带一路”的重要组成部分。
比亚迪已在现有的事业部群之外，单独成立了一个轻轨交通研究院。据了解，普通单轨轨道车为8节车厢，能同时容纳1,600名站立的乘客，相当于小型地铁。其最高时速可达80公里，平均时速30公里到45公里。(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。