比亚迪与国开行签订600亿元协议 进军轻轨交通领域

路透上海10月12日 - 上海证券报周三报导，中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周二在深圳与国开行签署600亿元的《单轨轨道交通产业战略合作协议》。在横跨IT、汽车、新能源三大产业后，比亚迪正式进军轻轨交通业，意在拓展城市公共交通，缓解交通拥堵及大气污染问题。

比亚迪总裁王传福表示，轻轨交通或将成为解决二、三线城市交通拥堵的重要方案，比亚迪也将主要瞄准二、三线城市的中低运量公共交通市场。

相较于地铁，比亚迪的电动轻轨公交的成本仅为地铁的1/6，建设周期只有地铁的1/3，占地面积小，适应性强且运力小，适合人口相对少的二、三、四线城市。

王传福表示，比亚迪已与包括遵义、赣州、邯郸和江阴等在内的20多个城市接洽，未来将与多个城市达成合作。

除此之外，比亚迪方面认为，包括印尼和巴西在内的众多国家也正面临着棘手的城市交通拥堵问题，轻轨交通将成为未来比亚迪参与“一带一路”的重要组成部分。

比亚迪已在现有的事业部群之外，单独成立了一个轻轨交通研究院。据了解，普通单轨轨道车为8节车厢，能同时容纳1,600名站立的乘客，相当于小型地铁。其最高时速可达80公里，平均时速30公里到45公里。(完)