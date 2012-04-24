比亚迪新款混合动力车“秦”亮相

比亚迪欧洲业务负责人林密（Paul Lin）周一在北京车展间隙告诉路透，“秦”售价将在20万元左右。

中国的目标是，到2015年底将有50万辆混合动力车和电动汽车上路，到2020年这一数字超过500万辆。

比亚迪董事长王传福称该新款双模车型命名为“秦”，并对参加车展的记者表示，“秦”的电池重量比F3DM减半，电池容量由16千瓦时缩减到10千瓦时，而能效比F3DM提升7%。（完）