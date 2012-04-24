比亚迪新款混合动力车“秦”亮相

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京4月23日电（记者 Alison Leung）---比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)新一代插电式混合动力轿车“秦”周一亮相，称该车可能在今年底或明年初上市。
比亚迪欧洲业务负责人林密（Paul Lin）周一在北京车展间隙告诉路透，“秦”售价将在20万元左右。
比亚迪2008年底发布F3DM混合动力车，进军绿色能源车市场。F3DM迄今售出约1,500辆，当前售价16.89万元。林密称，中国政府对混合动力车的补贴，可高达8万元。
中国的目标是，到2015年底将有50万辆混合动力车和电动汽车上路，到2020年这一数字超过500万辆。
不过汽车电池价格高昂、充电站匮乏，且存在安全顾虑，导致消费者观望不前。行业数据显示，去年全国新能源车销量仅8,159辆。
比亚迪董事长王传福称该新款双模车型命名为“秦”，并对参加车展的记者表示，“秦”的电池重量比F3DM减半，电池容量由16千瓦时缩减到10千瓦时，而能效比F3DM提升7%。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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