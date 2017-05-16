比亚迪与戴姆勒向其电动车合资公司增资10亿元 促其早日扭亏

路透上海5月16日 - 中国汽车大厂--比亚迪(002594.SZ)周二盘后表示，控股子公司比亚迪工业有限公司与戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的戴姆勒大中华区投资公司，向双方合资公司深圳腾势新能源汽车有限公司各增资5亿元人民币，双方在合资公司中仍各持50%股权。

比亚迪(1211.HK)刊登在上海证交所的公告称，腾势新能源将充分利用本次增资资金，进一步拓宽销售及服务网络，提升腾势汽车品牌知名度，推出改款，扩大销量，力争早日实现盈利。

公告指出，虽然腾势新能源在发展过程中会遇到政府补贴政策调整带来的资金回笼压力，补贴政策的退坡等从短期看对新能源汽车市场销售有影响的风险因素，但新能源汽车行业发展前景广阔，环境保护、能源消耗问题、大中型城市限购等仍将促使新能源汽车需求增加，腾势新能源的快速发展将同时提升比亚迪品牌形象影响力及为比亚迪带来盈利。

成立于2011年的腾势新能源汽车目前注册资本23.6亿元，主要业务为中高端品牌电动车的生产和销售等。去年底公司净资产仅3,920.1万元，去年全年公司净亏损13亿元，一季度续亏7,250.4万元。

比亚迪A股周二收报48.65元，涨1.5%。（完）