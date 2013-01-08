比亚迪获准在欧盟销售电动大巴

2012年11月22日在广州拍到的比亚迪品牌标志。 REUTERS/Tyrone Siu

路透北京1月7日 - 中国汽车生产商比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)周一表示，公司已获得在欧盟所有成员国销售电动大巴的官方许可。

欧盟向比亚迪颁发的“欧盟整车认证”(Whole Vehicle Type-Approval)意味着比亚迪开发海外节能汽车市场的最新努力。

此前，比亚迪与保加利亚Bulmineral公司签约，宣布成立合资公司生产电动大巴。

比亚迪一直在荷兰、芬兰、丹麦、加拿大、乌拉圭、美国等国推广其电动大巴。

据新华社报道，比亚迪设在保加利亚的工厂料将在今年2月交付其首辆电动大巴样车。

2012年10月，比亚迪与英国出租车公司Green Tomato Cars签约，为该公司提供50辆电动汽车。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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