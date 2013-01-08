比亚迪获准在欧盟销售电动大巴

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京1月7日 - 中国汽车生产商比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)周一表示，公司已获得在欧盟所有成员国销售电动大巴的官方许可。
欧盟向比亚迪颁发的“欧盟整车认证”(Whole Vehicle Type-Approval)意味着比亚迪开发海外节能汽车市场的最新努力。
此前，比亚迪与保加利亚Bulmineral公司签约，宣布成立合资公司生产电动大巴。
比亚迪一直在荷兰、芬兰、丹麦、加拿大、乌拉圭、美国等国推广其电动大巴。
据新华社报道，比亚迪设在保加利亚的工厂料将在今年2月交付其首辆电动大巴样车。
2012年10月，比亚迪与英国出租车公司Green Tomato Cars签约，为该公司提供50辆电动汽车。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。