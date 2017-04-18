比亚迪3-5年内将在国内200多个城市推广新能源车

路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。

比亚迪周一发布两款基于“宋”平台的新车--宋DM和宋EV300，宋DM定位于中级SUV，宋EV300定位于专业级纯电SUV，补贴后售价区间分别为17.99-20.99万元人民币；19.99-20.99万元。另外，在明日开始的上海国际车展上，比亚迪还将推出一款宋七座版车型。

“电动化的趋势已经不可逆转，下一个爆发点，会在哪里？毫无疑问，将是私家车。而且，中短期内，插电式混合动力将是主流。”王传福指出。

他说，未来几年，比亚迪会推行“电动未来”战略，在全国范围内大力推广插电式混合动力车。目前新能源车仅在北京、上海和深圳等少数几个城市试点，在未来的三到五年，比亚迪将在全国200多个城市推广插电式混合动力车。

“从几个城市，到200多个城市，支撑量的爆发。规模效益，加上科技创新和精益管理，形成成本拐点，让广大消费者以更亲民的价格，购买到性能卓越，品质精湛的双模。”他说。

稍早比亚迪公布去年年报，2016年新能源乘用车近8.6万辆，增速达65.41%，比亚迪旗下插电式混合动力车型--唐、插电式混合动力轿车--秦和纯电动乘用车--e6包揽国内新能源汽车品牌销售前三。

比亚迪在年报中指出，未来集团将结合新能源汽车的优势和自主品牌在SUV市场强势崛起的契机，加推更多插电式混合动力SUV车型，以及面向更多细分市场的客运、货运和专用车车型，进一步丰富公司的新能源汽车产品线，提升集团的市场份额和行业地位。

比亚迪A股周二早盘上涨1.19%，报51.99元，过去一个月累计涨3.8%。（完）