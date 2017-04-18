比亚迪3-5年内将在国内200多个城市推广新能源车

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
比亚迪周一发布两款基于“宋”平台的新车--宋DM和宋EV300，宋DM定位于中级SUV，宋EV300定位于专业级纯电SUV，补贴后售价区间分别为17.99-20.99万元人民币；19.99-20.99万元。另外，在明日开始的上海国际车展上，比亚迪还将推出一款宋七座版车型。
“电动化的趋势已经不可逆转，下一个爆发点，会在哪里？毫无疑问，将是私家车。而且，中短期内，插电式混合动力将是主流。”王传福指出。
他说，未来几年，比亚迪会推行“电动未来”战略，在全国范围内大力推广插电式混合动力车。目前新能源车仅在北京、上海和深圳等少数几个城市试点，在未来的三到五年，比亚迪将在全国200多个城市推广插电式混合动力车。
“从几个城市，到200多个城市，支撑量的爆发。规模效益，加上科技创新和精益管理，形成成本拐点，让广大消费者以更亲民的价格，购买到性能卓越，品质精湛的双模。”他说。
稍早比亚迪公布去年年报，2016年新能源乘用车近8.6万辆，增速达65.41%，比亚迪旗下插电式混合动力车型--唐、插电式混合动力轿车--秦和纯电动乘用车--e6包揽国内新能源汽车品牌销售前三。
比亚迪在年报中指出，未来集团将结合新能源汽车的优势和自主品牌在SUV市场强势崛起的契机，加推更多插电式混合动力SUV车型，以及面向更多细分市场的客运、货运和专用车车型，进一步丰富公司的新能源汽车产品线，提升集团的市场份额和行业地位。
比亚迪A股周二早盘上涨1.19%，报51.99元，过去一个月累计涨3.8%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。