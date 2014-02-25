比亚迪称拟开展经营和融资租赁业务

路透上海2月25日 - 中国汽车和电池生产商比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)周二发布董事会公告称，同意公司及控股子公司开展经营租赁和融资租赁业务，金额合计不超过90亿元人民币。

刊登在深圳证券交易所的公告显示，公司及控股子公司将根据需要与各租赁公司（包含但不限于建信金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司和交银金融租赁有限责任公司等）签订相关法律文件，办理经营租赁和融资租赁业务。

经营租赁业务指比亚迪为了满足经营使用上的临时或季节性需求而发生的资产租赁，也泛指融资租赁以外的其他租赁形式；融资租赁主要采用新购设备直接融资租赁和自有设备售后回租融资租赁两种方式，其中采用自有设备售后回租模式出售给租赁公司的自有设备净值不超过90亿元。

董事会指出，在目前外部融资压力较大的情况下，通过如上经营租赁和融资租赁业务，有利于缓解公司及控股子公司的经营资金压力，解决公司中长期资金需求，盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构和降低融资成本。经测算，公司经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。

董事会公告并称，授权公司董事长王传福或其授权代表与各租赁公司签署经营租赁和融资租赁的相关协议，办理相关事务，授权有效期为三年。

比亚迪A股周一收报48.71元，近一个月来累计上涨26.19%；其H股同日收报42.95港元，近一个月累计涨幅为17.03%。(完)

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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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