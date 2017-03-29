比亚迪称其今年新能源汽车销量料增六成 降成本缓解少补贴压力

路透香港3月29日 - 中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周三称，公司今年的新能源汽车销量目标增长六成，较去年有所放缓，因此会积极降低成本，以缓解国内财政补贴减少造成压力。

比亚迪董事长兼总裁王传福在记者会上称，去年的新能源汽车销量为9.6万辆，按年增长70%，而今年的销量目标为14-16万辆，增速有所放缓，但公司会力争保持40%以上的增长。

“补贴退坡后，市场已经慢慢稳定，不过还有不可预测的因素。”他并指出，对于政府减少对新能源汽车的补贴表示理解和支持，惟幅度较预期大，因此比亚迪将积极降低成本以及增大产品销售规模来提升盈利。

至于会否减价，他说，“在不同的产品，会根据市场的要求，作出一个市场能接受的价格，主要还是通过内部成本的控制以增大销量来把政策影响降到最低。”

王传福指出，比亚迪开发了很多新的产品，公交自动化的市场增长很快，下一步将进入出租车自动化，有望在未来三年为公司带来更大的市场份额。

比亚迪此前在2016年度业绩报告中指出，受新能源汽车补贴政策变动影响，新能源汽车行业短期会有所调整，该公司的业务也承受一定压力，因此预计，2017年首季销量和盈利将有所下滑，一季度净利将按年减少24-35%，至5.5-6.5亿元。

而公司于2016年度净利同比增长79%，至50.52亿元人民币，符合业绩快报的预期。

去年底国家公布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，今年开始除燃料电池汽车外，各类车型2019-20年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%。

比亚迪H股周三午盘跌幅一度扩至近4%，低探42.7港元的逾七周低位。香港时间14:18，跌3.82%，报42.75港元。（完）

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