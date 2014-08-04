比亚迪与广汽设立新能源汽车合资企业 注册资本3亿元

路透香港8月4日 - 中国民营汽车和电池生产商--比亚迪股份有限公司(1211.HK)(002594.SZ)周一称，董事会同意其与广州汽车集团(2238.HK)(601238.SS)设立新能源汽车合资企业，注册资本为3亿元人民币。

比亚迪的公告称，计划设立的“广州广汽比亚迪新能源客车有限公司”，注册资本为3亿元，由比亚迪和广汽分别按51%和49%持股比例分期注资。

首期出资额1.2亿元，双方以现金出资，用于启动项目前期建设等相关工作。第二期出资由比亚迪注入现金，广汽将以其所持广州汽车集团客车有限公司股权及现金方式注资，最终注册资本总额以实际出资额为准。

据广汽于4月的新闻稿称，集团与比亚迪将在广东从化明珠工业园建设新能源汽车总部、出口基地和研发中心项目，并大力发展新能源汽车及相关技术，开发及生产纯电动客车、混合动力客车、传统商务中巴及关键零部件产品。

比亚迪此前已推出电动轿车产品e6，亦有纯电动客车产品K9，这两款产品均已在国内外开始销售或运营。

比亚迪H股周一收升2.79%，报51.65港元；广汽H股亦涨3.15%，报8.83港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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