比亚迪去年净利预增逾五倍 受益新能源汽车市场火爆

路透上海1月8日 - 中国新能源汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五公告称，2015年净利润预计达26.8-28.5亿元人民币，同比增518.18%-557.39%，因国内新能源汽车发展火爆使公司经营业绩好于预期。

该公司此前在2015年三季报曾预测全年净利润23.2-25.2亿元，同比增435.15%-481.28%。

比亚迪表示，去年第四季度国内新能源汽车发展呈现爆发式增长，也推动了公司电动汽车处于供不应求的状态。旗下插电式混合动力汽车“秦”、“唐”在同类产品中销量领先，K9、E6等公共交通领域的电动汽车产品亦订单火爆。

“尽管公司新能源汽车满负荷生产，仍无法满足市场的强烈需求，”公告称。

中国汽车工业协会人士此前预测，2015年中国新能源汽车销量将有望达到22-25万辆，超越美国成为全球第一大新能源汽车市场几无悬念。

中国“十三五”规划提出，将实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。

比亚迪A股周四收报55.41元，过去一个月累计下跌10.71%。（完）

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