比亚迪去年净利预增逾五倍 受益新能源汽车市场火爆

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月8日 - 中国新能源汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五公告称，2015年净利润预计达26.8-28.5亿元人民币，同比增518.18%-557.39%，因国内新能源汽车发展火爆使公司经营业绩好于预期。
该公司此前在2015年三季报曾预测全年净利润23.2-25.2亿元，同比增435.15%-481.28%。
比亚迪表示，去年第四季度国内新能源汽车发展呈现爆发式增长，也推动了公司电动汽车处于供不应求的状态。旗下插电式混合动力汽车“秦”、“唐”在同类产品中销量领先，K9、E6等公共交通领域的电动汽车产品亦订单火爆。
“尽管公司新能源汽车满负荷生产，仍无法满足市场的强烈需求，”公告称。
中国汽车工业协会人士此前预测，2015年中国新能源汽车销量将有望达到22-25万辆，超越美国成为全球第一大新能源汽车市场几无悬念。
中国“十三五”规划提出，将实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。
比亚迪A股周四收报55.41元，过去一个月累计下跌10.71%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)