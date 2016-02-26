比亚迪初步核算去年净利增553% 受新能源汽车销售带动

路透香港2月26日 - 中国汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五称，根据初步核算，2015年度净利按年增长553%，至28.29亿元人民币，因新能源汽车销售收入大幅增加。

该公司表示，去年新能源汽车行业呈现爆发式增长，公司推出的“秦”、“唐”汽车继续主导插电式混合动力私家车市场，而纯电动大巴K9等产品订单大量交付，使得公司新能源汽车销量及收入快速大幅增加，带动公司利润的大幅提升。