比亚迪初步核算去年净利增553% 受新能源汽车销售带动

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港2月26日 - 中国汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五称，根据初步核算，2015年度净利按年增长553%，至28.29亿元人民币，因新能源汽车销售收入大幅增加。
据公告，比亚迪去年度营业总收入800.14亿元，按年增长37.49%。
该公司表示，去年新能源汽车行业呈现爆发式增长，公司推出的“秦”、“唐”汽车继续主导插电式混合动力私家车市场，而纯电动大巴K9等产品订单大量交付，使得公司新能源汽车销量及收入快速大幅增加，带动公司利润的大幅提升。
比亚迪H股周五收升2.98%，报38港元；其A股亦升1.06%，报52.35元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)