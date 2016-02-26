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中国财经 | 2016年 2月 26日 星期五 17:39 BJT

比亚迪初步核算去年净利增553% 受新能源汽车销售带动

路透香港2月26日 - 中国汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五称，根据初步核算，2015年度净利按年增长553%，至28.29亿元人民币，因新能源汽车销售收入大幅增加。

据公告，比亚迪去年度营业总收入800.14亿元，按年增长37.49%。

该公司表示，去年新能源汽车行业呈现爆发式增长，公司推出的“秦”、“唐”汽车继续主导插电式混合动力私家车市场，而纯电动大巴K9等产品订单大量交付，使得公司新能源汽车销量及收入快速大幅增加，带动公司利润的大幅提升。

比亚迪H股周五收升2.98%，报38港元；其A股亦升1.06%，报52.35元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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