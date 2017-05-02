比亚迪H股盘中一度逆市跌逾2% 预计上半年净利明显下滑

沪深证交所周二两融余额减少47.3亿元 创近四个月新低
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透香港5月2日 - 中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)H股周二盘中股价一度逆市跌逾2%，因预计今年上半年净利明显下滑。
比亚迪H股盘中一度低探44.8港元。早盘收报45港元，跌1.85%；A股亦跌3.57%，报50.03元人民币。
据上周五晚间公告，公司预计今年1-6月净利介乎15.5-18亿元，同比下降20-31%；而1-3季净利下降29%至6.06亿元，符合此前预期。
比亚迪表示，尽管第二季新能源汽车环比销量明显提升，但受补贴下降影响盈利依然受压；传统汽车业务方面，竞争依然激烈，预计第二季度传统汽车业务收入及盈利有一定压力。
至于手机部件及组装业务方面，因金属部件渗透率继续提升，客户订单强劲，预计此部份业务收入及利润将继续保持强劲增长。太阳能业务因产品价格维持低位，预计第二季度仍有较大压力。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 吴云凌)
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。
路透5月24日 - 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。 这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。