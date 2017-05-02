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中国财经 | 2017年 5月 2日 星期二 12:26 BJT

比亚迪H股盘中一度逆市跌逾2% 预计上半年净利明显下滑

路透香港5月2日 - 中国汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)H股周二盘中股价一度逆市跌逾2%，因预计今年上半年净利明显下滑。

比亚迪H股盘中一度低探44.8港元。早盘收报45港元，跌1.85%；A股亦跌3.57%，报50.03元人民币。

据上周五晚间公告，公司预计今年1-6月净利介乎15.5-18亿元，同比下降20-31%；而1-3季净利下降29%至6.06亿元，符合此前预期。

比亚迪表示，尽管第二季新能源汽车环比销量明显提升，但受补贴下降影响盈利依然受压；传统汽车业务方面，竞争依然激烈，预计第二季度传统汽车业务收入及盈利有一定压力。

至于手机部件及组装业务方面，因金属部件渗透率继续提升，客户订单强劲，预计此部份业务收入及利润将继续保持强劲增长。太阳能业务因产品价格维持低位，预计第二季度仍有较大压力。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 吴云凌)

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