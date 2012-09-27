比亚迪主管营销的副总裁辞职

和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透香港9月27日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周四宣布高层人士变动,负责集团营销的杨龙忠已辞任副总裁一职,因公司业务结构调整及个人原因,即日起生效.
据比亚迪年报,杨龙忠於1995年加入深圳市比亚迪实业有限公司,最初担任副总经理.在辞职前并出任比亚迪的营销本部总经理.
"股神"毕菲特持股的比亚迪上半年的净利大幅倒退94%,至只有1,630万元人民币;并预期1-9月的净利将按年下滑75-95%,因国内外宏观经济形势不明朗,令汽车市场需求仍然疲弱.
比亚迪H股周四收高1.66%,报13.48港元;其A股涨1%,报14.13元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。