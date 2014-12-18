比亚迪H股午盘股价暴挫近47%至逾两年低位

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港12月18日 - 中国汽车及电池生产商--比亚迪(1211.HK)H股股价于周四午盘暴挫近47%至逾两年低点，成交额逾30亿港元，为成交额第二大股份。
比亚迪H股午盘忽然急挫，最低跌至18.7港元的2012年11月以来低位。其A股(002594.SZ)亦曾大跌一成，接近收盘跌幅略收窄至9%。
中国汽车股近日走势疲弱，吉利汽车(0175.HK)日前预告今年净利同比大跌50%，拖累股价昨天挫至逾两年低位。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。