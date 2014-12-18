比亚迪H股午盘股价暴挫近47%至逾两年低位

路透香港12月18日 - 中国汽车及电池生产商--比亚迪(1211.HK)H股股价于周四午盘暴挫近47%至逾两年低点，成交额逾30亿港元，为成交额第二大股份。

比亚迪H股午盘忽然急挫，最低跌至18.7港元的2012年11月以来低位。其A股(002594.SZ)亦曾大跌一成，接近收盘跌幅略收窄至9%。

中国汽车股近日走势疲弱，吉利汽车(0175.HK)日前预告今年净利同比大跌50%，拖累股价昨天挫至逾两年低位。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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