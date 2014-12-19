比亚迪逐点反驳股价暴跌传闻 获巴菲特确认无意减持股份

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港12月19日 - 就H股周四股价暴跌最多47%，中国汽车及电池生产商比亚迪(1211.HK)对市场多项传闻逐点反驳，并且获得股东巴菲特确认没有亦无意减持股份。
市场上流传比亚迪股价暴跌原因，包括公司遭受俄罗斯汇兑损失、电动客车订单大幅萎缩、融资盘爆仓兼且重仓基金被触发止损，以及股东巴菲特大举减持。
比亚迪周五在联交所一份声明中称，除了融资盘爆仓传闻因属于市场行为而不能判断其真实性之外，公司出口俄罗斯产品交易金额低于100万美元且以美元结算，不存在汇损失的问题。此外，公司电动客车订单没有出现下降，出货增长保持良好势头，而中国对新能源汽车的支持方向没有重大变化。
至于巴菲特透过旗下Berkshire Hathaway(BRKa.N)(BRKb.N)持有比亚迪2.25亿股H股，公司已经获得Berkshire Hathaway相关负责人沟通确认，其近期减持比亚迪股票情况不属实，亦没有减持的计划。
比亚迪表示“公司经营情况正常，各业务进展顺利，公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。”
比亚迪H股周四午盘突然暴挫近47%至逾两年低位，成交额急增，拖累其A股(002594.SZ)亦大跌一成。
其H股周四收报25.05港元，A股报36.43元人民币。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。