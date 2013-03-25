王传福：中国最早4月将恢复电动汽车购买补贴

路透香港3月25日 - 比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)董事长王传福周一称，中国最早将于下个月恢复电动汽车购买补贴，以推广环保汽车。

王传福对记者表示，之前的补贴期限为2010-2012年，到2012年12月31日结束。政府正在制定标准，应该在4月或5月宣布。

三年前，中国政府向购买电动汽车的消费者补贴6万元。一些地方政府也对电动汽车购买者进行类似的补贴。

王传福称，还不清楚补贴范围的详细情况。

王传福还表示，比亚迪计划明年上半年推出与戴姆勒汽车(DAIGn.DE)合作的电动汽车腾势（Denza）。比亚迪此前曾表示今年将推出该车，但王传福并未说明推迟的原因。

比亚迪周日称，新车型和升级车型将提振第一季度获利。该公司2012年获利大幅下降。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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