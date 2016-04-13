比亚迪中标深圳公交纯电动车项目 合约金额逾18亿元人民币

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月13日 - 中国汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)公布，该公司中标深圳公交纯电动车项目，合约金额逾18亿元人民币。
据周二晚间的公告，比亚迪中标深圳市东部公共交通有限公司2016年3,024辆纯电动车公交客车更新解决方案项目，标的金额约18.12亿元，不含国家和地方政府补贴。
比亚迪称，“该项目若顺利实施，将对本公司的经营业绩产生积极影响。”
新能源汽车销售是公司业绩增长主要动力来源。比亚迪2015年度净利按年增长5.5倍至28.23亿元，净利率亦升2.8个百分点至3.6%；公司并预计2016年首季净利按年增长4.95-6.44倍至7.2-9亿元。
香港时间10:09，比亚迪H股升4.52%，报43.85港元；优于大市恒生指数.HSI1.74%升幅。其A股亦升2.15%，报59.15元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。