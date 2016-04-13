比亚迪中标深圳公交纯电动车项目 合约金额逾18亿元人民币

据周二晚间的公告，比亚迪中标深圳市东部公共交通有限公司2016年3,024辆纯电动车公交客车更新解决方案项目，标的金额约18.12亿元，不含国家和地方政府补贴。

新能源汽车销售是公司业绩增长主要动力来源。比亚迪2015年度净利按年增长5.5倍至28.23亿元，净利率亦升2.8个百分点至3.6%；公司并预计2016年首季净利按年增长4.95-6.44倍至7.2-9亿元。