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中国财经 | 2016年 4月 13日 星期三 10:45 BJT

比亚迪中标深圳公交纯电动车项目 合约金额逾18亿元人民币

路透香港4月13日 - 中国汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)公布，该公司中标深圳公交纯电动车项目，合约金额逾18亿元人民币。

据周二晚间的公告，比亚迪中标深圳市东部公共交通有限公司2016年3,024辆纯电动车公交客车更新解决方案项目，标的金额约18.12亿元，不含国家和地方政府补贴。

比亚迪称，“该项目若顺利实施，将对本公司的经营业绩产生积极影响。”

新能源汽车销售是公司业绩增长主要动力来源。比亚迪2015年度净利按年增长5.5倍至28.23亿元，净利率亦升2.8个百分点至3.6%；公司并预计2016年首季净利按年增长4.95-6.44倍至7.2-9亿元。

香港时间10:09，比亚迪H股升4.52%，报43.85港元；优于大市恒生指数.HSI1.74%升幅。其A股亦升2.15%，报59.15元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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