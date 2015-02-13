比亚迪拟出售液晶显示屏等业务 专注新能源汽车

路透香港2月13日 - 中国汽车及电池生产商--比亚迪股份(1211.HK)(002594.SZ)称，拟出售液晶显示屏等业务，以专注于新能源汽车。

比亚迪周四晚间的公告称，拟向深圳上市公司合力泰(002217.SZ)出售柔性线路板、液晶显示屏及模组、摄像头产品业务，总代价最多23亿元人民币，其中75%将以合力泰的新股支付，相当于后者经扩大后股本约12.29%。

比亚迪表示，集团拟分配更多资源以发展新能源汽车业务，而合力泰收购该等业务将可提升其市场地位和竞争能力，预计可为比亚迪及股东带来更大回报。

公司并称，预期本次交易将录得税前溢利约16.29亿元。

比亚迪同时公布，拟在中国境内发行公司债，总额不超过30亿元，以一期或分期形式发行，期限不过10年，募资以应付中长期资金需求。

比亚迪H股周四收26.95港元，A股报37.88元人民币。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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