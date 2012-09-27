比亚迪主管营销的副总裁辞职

路透香港9月27日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周四宣布高层人士变动,负责集团营销的杨龙忠已辞任副总裁一职,因公司业务结构调整及个人原因,即日起生效.

据比亚迪年报,杨龙忠於1995年加入深圳市比亚迪实业有限公司,最初担任副总经理.在辞职前并出任比亚迪的营销本部总经理.

"股神"毕菲特持股的比亚迪上半年的净利大幅倒退94%,至只有1,630万元人民币;并预期1-9月的净利将按年下滑75-95%,因国内外宏观经济形势不明朗,令汽车市场需求仍然疲弱.

比亚迪H股周四收高1.66%,报13.48港元;其A股涨1%,报14.13元人民币.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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