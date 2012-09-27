比亚迪主管营销的副总裁辞职

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港9月27日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周四宣布高层人士变动,负责集团营销的杨龙忠已辞任副总裁一职,因公司业务结构调整及个人原因,即日起生效.
据比亚迪年报,杨龙忠於1995年加入深圳市比亚迪实业有限公司,最初担任副总经理.在辞职前并出任比亚迪的营销本部总经理.
"股神"毕菲特持股的比亚迪上半年的净利大幅倒退94%,至只有1,630万元人民币;并预期1-9月的净利将按年下滑75-95%,因国内外宏观经济形势不明朗,令汽车市场需求仍然疲弱.
比亚迪H股周四收高1.66%,报13.48港元;其A股涨1%,报14.13元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。