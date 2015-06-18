王传福减持比亚迪股份套现17.5亿元 无息借予员工持股

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪股份(1211.HK)(002594.SZ)周三晚间公告称，公司控股股东、实际控制人王传福昨日减持股份套现17.46亿元人民币，减持所得资金将全额无息借予员工持股计划持有人。
公告显示，王传福昨日通过深圳证交所大宗交易系统减持公司股份约2,565.84万股，占公司总股本1.04%，减持价为68.06元。减持后王传福持有比亚迪公司22.01%股份，仍为公司的控股股东。
公告称，王传福减持公司股份主要目的为配合实施员工持股计划，减持所得资金全额无息借予员工持股计划持有人。
公告并显示，王传福承诺自公告披露之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数5%，且承诺除向员工持股计划出售股份外不会再减持公司股份。
比亚迪A股周三收报70.90元，过去一个月累计上涨16.6%。（完）
(发稿 张金栋／林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。