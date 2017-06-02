比亚迪云轨产品获逾10个城市订单 料助提升收入规模--报载

路透上海6月2日 - 中国证券时报周五援引中国汽车大厂--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)董事会秘书李黔表示称，其云轨业务已经获得国内超过10个城市的订单，其中汕头、广安、银川等地云轨线路已陆续开建，部分线路将于年内竣工通车。

报导并援引李黔预计，今年公司新能源汽车销量增速将与行业基本一致，市场份额将继续维持领先；未来几年云轨业务快速成长，收入规模快速提升，并将“再造一个比亚迪”。

“预计未来新车型的放量将显著带动公司新能源汽车销售的增长。”李黔说，2017年，比亚迪在新能源汽车领域有多款车型上市，其中秦100、唐100已在2月底上市发售，插电式混动SUV宋PHEV、纯电动宋EV300也在4月份正式发布并上市。除上述车型外，未来还将推出小型SUV车型元PHEV以及更多高性能新能源汽车产品。

数据显示，去年比亚迪新能源汽车销量同比大幅增长69.85%至9.6万辆，销量蝉连全球第一。比亚迪新能源汽车全球市场份额已达到13%，在中国的市场份额则达23%。去年10月，比亚迪发布了中国首条拥有自主知识产权的云轨线路并实现通车，宣告比亚迪进军城市轨道交通领域。

据李黔介绍，目前国内有超过100个城市计划建设城市轨道交通，催生出一个需求高达几万亿的大市场。云轨单价2~3亿/公里，100公里就有200~300亿的收入。未来比亚迪还计划在更多城市推广‘云轨’产品，

不仅如此，比亚迪还加快海外布局，比亚迪新能源汽车已在美国、日本、英国、巴西、荷兰、澳大利亚等全球逾50个国家和地区、超过200个城市成功运营。

比亚迪去年年报显示，2016年新能源乘用车近8.6万辆，增速达65.41%，比亚迪旗下插电式混合动力车型--唐、插电式混合动力轿车--秦和纯电动乘用车--e6包揽国内新能源汽车品牌销售前三。

比亚迪A股周四收报49.33元，过去一个月下跌4.9%。（完）