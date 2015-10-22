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中国财经 | 2015年 10月 22日 星期四 16:33 BJT

千百度将以1亿英镑收购英国玩具零售商Hamleys--消息

路透香港10月22日 - 熟悉内情的消息人士周四表示，在香港上市的女鞋零售商--千百度(1028.HK)将以约1亿英镑（1.5432亿美元）收购英国玩具零售商Hamleys。

消息人士称千百度将很快宣布该交易，但拒绝具名，因交易尚未公开。

这笔交易正值中国国家主席习近平访英之际，此次访问旨在促进中英两国间的商业联系。

千百度发言人拒绝置评。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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