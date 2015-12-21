中国电力新能源停牌 因最终母公司国电投资重大项目提议

路透香港12月21日 - 中国电力新能源(0735.HK)周一称，其股份暂停买卖，因最终母公司国家电力投资集团将有一项涉及该公司的重大项目提议。

停牌前，国电新能源上周五收报0.62港元，过去一个月累计涨近13%。

国电投资上周公布，就收购太平洋水电公司（Pacific Hydro）与澳洲IFM Investors基金签订协议。太平洋水电是一家领先的国际化新能源公司，拥有19座水电站和风电场，资产分布于智利、澳洲和巴西，总装机900兆瓦，并拥有一定数量的新项目。

国电投资为中国五大电力集团之一，旗下香港上市公司还包括中国电力(2380.HK)，国内上市公司有上海电力(600021.SS)、中电远达(600292.SS)、吉电股份(000875.SZ)、东方能源(000958.SZ)及露天煤业(002128.SZ)。

截至今年6月末，国电投资通过中国电力国际持有国电新能源28.07%股份，其他股东中国长江三峡集团及中国海洋石油总公司分别占27.1%及7.58%的股权。

国电新能源主要在中国从事风电、水电、光伏发电、垃圾发电等业务，今年上半年收入11.64亿元人民币，净利1.53亿元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)