中国电力新能源停牌 因最终母公司国电投资重大项目提议

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月21日 - 中国电力新能源(0735.HK)周一称，其股份暂停买卖，因最终母公司国家电力投资集团将有一项涉及该公司的重大项目提议。
停牌前，国电新能源上周五收报0.62港元，过去一个月累计涨近13%。
国电投资上周公布，就收购太平洋水电公司（Pacific Hydro）与澳洲IFM Investors基金签订协议。太平洋水电是一家领先的国际化新能源公司，拥有19座水电站和风电场，资产分布于智利、澳洲和巴西，总装机900兆瓦，并拥有一定数量的新项目。
国电投资为中国五大电力集团之一，旗下香港上市公司还包括中国电力(2380.HK)，国内上市公司有上海电力(600021.SS)、中电远达(600292.SS)、吉电股份(000875.SZ)、东方能源(000958.SZ)及露天煤业(002128.SZ)。
截至今年6月末，国电投资通过中国电力国际持有国电新能源28.07%股份，其他股东中国长江三峡集团及中国海洋石油总公司分别占27.1%及7.58%的股权。
国电新能源主要在中国从事风电、水电、光伏发电、垃圾发电等业务，今年上半年收入11.64亿元人民币，净利1.53亿元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)