北汽集团全家福主场亮相北京车展 中高端轿车C70G全球首发

（本文由广告合作夥伴提供，路透对其内容不负责任）北汽参展“含金量”高4月23日，北京国际汽车博览会将在北京盛大开幕。此次北京车展，北汽集团将全面发挥主场优势，以“融世界 创未来”为主题，携旗下北汽股份、北汽福田、北汽有限、北京奔驰、北京现代等多家企业重装上阵，强大阵容闪耀登场，展台设在位置较好的E1馆，室内参展面积超过2300平米。参展车型将涵盖各档明星级轿车、SUV、新能源汽车、轻重型卡车、核心零部件等，阵容庞大。

北汽自主品牌作为集中展示的亮点，除C70G在北京车展全球首发，自主平台的系列车型、刚刚上市的北京汽车E系列都将亮相。据悉，北汽自主品牌还有两大看点：“越野世家”与新能源。B40、B70、域胜007等车型仍将坐镇；国内单批量投放运营规模最大的电动轿车--新能源汽车E系列EV、北汽福田迷迪电动车等都将登场亮相。另外，北汽威旺306在室外也将搭建大面积展台，各款改装车或许能吸引不少观众。

合资品牌方面，北京奔驰和北京现代两大合资企业都将携重点车型齐齐亮相。北京奔驰旗下高端车型E300L、GLK，北京现代将在三工厂投产的悦动换代车型悦动MD，以及当前畅销车型IX35和索纳塔八代等也将为北汽集团展台增色。从去年的上海车展到西部城市巡展，再到即将出征的北京车展，北汽集团正按照既定的品牌发展战略稳步推进，展现出其强大的实力和坚定的信心。

自主品牌首秀闪耀，全新中高端轿车C70G全球首发

3月19日，北京汽车E系列轿车上市，邀请当红组合“五月天”代言并在上市发布会上亮相。有媒体评论说“E系列上市的一招一式不像自主品牌闯入的新手，倒像个辛辣的老手。”

北汽集团在自主品牌首款轿车E系列成功上市后，又爆出大动作。据透露，北汽集团自主品牌中高端轿车C70G将在北京车展进行全球首发，并在2012年第四季度上市。C70G是北汽首款真正意义上的中高端自主品牌轿车，也将是北汽集团在本届北京车展的重头戏。

据悉，C70G是北汽集团在收购了萨博技术后，经过悉心研究、消化吸收，继而重点打造的一款战略车型。C70G不仅继承了萨博的优良安全性、操控性和运动性，更是在经过精心的全新设计后，以明朗时尚的视觉感、流畅自如的线条感，达到了比原车车速更快、油耗更低的性能指标，从而进一步贴近了消费者的需求。

北汽自主品牌平台将揭开面纱

年初，北汽对外公布2012年将是自主品牌全面发力的一年。在消化吸收萨博技术后两年多的时间内，它以“源于萨博，高于萨博”的理念重新打造了北汽自主品牌轿车。目前，北汽自主品牌轿车已经形成了完善的体系。本届北京车展上，与C70G同时发布的还将有北汽自主品牌乘用车平台战略。

北汽自主品牌乘用车平台在“整车开发”、“制造”、“质量管理”、“供应链管理”四大系统全系导入萨博 Know-How，继承纯正萨博血统，在强劲动力、完美操控、至臻安全和节能科技基础之上，结合本地化创新策略，打造出北京汽车中高端平台。它在发动机、底盘、整车安全和电子四大系统的“四极领先”，定义自主中高端豪华车。