中国C919大飞机计划在5月5日前后首飞--消息人士

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透巴黎/上海4月24日 - 两名熟悉情况的消息人士称，中国C919大飞机计划在5月5日前后进行首飞。
中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”)已完成地面测试，正准备进行首飞，这可能为中国与全球飞机制造商开展竞争的努力带来历史性的促进。
由于生产问题，C919的首飞自2014年以来至少被推迟了两次。
第三位消息人士称，中国商飞起初计划在中国安全认证机构与欧洲安全机构在上海联合举行会议之际进行首飞，但首飞日期已推至5月的第一周。(完)
(编译 王琛；审校 王颖)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。