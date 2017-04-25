中国C919大飞机计划在5月5日前后首飞--消息人士

路透巴黎/上海4月24日 - 两名熟悉情况的消息人士称，中国C919大飞机计划在5月5日前后进行首飞。

中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”)已完成地面测试，正准备进行首飞，这可能为中国与全球飞机制造商开展竞争的努力带来历史性的促进。

由于生产问题，C919的首飞自2014年以来至少被推迟了两次。

第三位消息人士称，中国商飞起初计划在中国安全认证机构与欧洲安全机构在上海联合举行会议之际进行首飞，但首飞日期已推至5月的第一周。(完)