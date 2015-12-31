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时事要闻 | 2015年 12月 31日 星期四 08:23 BJT

加拿大航空一航班遭遇气流致多名旅客受伤 已迫降卡尔加里

路透12月30日 - 加拿大航空(AC.TO)称，周三该公司一架从中国起飞的航班遭遇气流，有多名乘客受伤，飞机已平安迫降在阿尔伯塔省的卡尔加里(Calgary)。

该公司在一封电子邮件声明中称，几位乘客被送往医院检查，但无法提供受伤旅客的数量。

声明称，加航88号航班从上海起飞，原定飞往多伦多，机上有332名乘客和19名机组人员。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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