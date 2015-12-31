加拿大航空一航班遭遇气流致多名旅客受伤 已迫降卡尔加里

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透12月30日 - 加拿大航空(AC.TO)称，周三该公司一架从中国起飞的航班遭遇气流，有多名乘客受伤，飞机已平安迫降在阿尔伯塔省的卡尔加里(Calgary)。
该公司在一封电子邮件声明中称，几位乘客被送往医院检查，但无法提供受伤旅客的数量。
声明称，加航88号航班从上海起飞，原定飞往多伦多，机上有332名乘客和19名机组人员。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。