加拿大称正式评估中海油收购Nexen的提议

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透渥太华8月29日电---加拿大工业部长Christian Paradis周三表示,该国目前在正式评估中海油(0883.HK)对加拿大石油公司NexenNXY.TO价值151亿美元的收购案.
根据加拿大投资法案,加拿大政府将有45天的初始时间来评审中海油的收购提议,但可以将评估期再延长30天.
Paradis通过其发言人称,"现在我可以确认,中海油已根据加拿大投资法案,提交了收购Nexen的评估申请,我正对此投资提议进行评估."(完)
--编译 田建华;审校 隋芬
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