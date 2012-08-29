加拿大称正式评估中海油收购Nexen的提议

路透渥太华8月29日电---加拿大工业部长Christian Paradis周三表示,该国目前在正式评估中海油(0883.HK)对加拿大石油公司NexenNXY.TO价值151亿美元的收购案.

根据加拿大投资法案,加拿大政府将有45天的初始时间来评审中海油的收购提议,但可以将评估期再延长30天.

Paradis通过其发言人称,"现在我可以确认,中海油已根据加拿大投资法案,提交了收购Nexen的评估申请,我正对此投资提议进行评估."(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

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