综述：加拿大8月通胀数据疲弱 降息揣测重现

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透渥太华9月23日 - 加拿大8月通胀年率降至10个月低点，7月零售销售意外下降，从这些逊于预期的数据报告来看，该国央行更有可能放松货币政策，而不是收紧。
加拿大统计局周五称，8月通胀年率降至1.1%，创2015年10月的1.0%以来最低位，并且是连续第七个月低于该国央行2%的目标位。
8月核心通胀年率从前月的2.1%降至1.8%。
加拿大央行本月早前表示，近几个月的通胀形势风险略微偏下档。
“加拿大央行对通胀下行风险的担忧似乎正在成真，”Scotiabank的资本市场主管Derek Holt说。
“市场对此的解读是，明年降息的风险比升息的风险更大，”他提到核心通胀率下降时说道。
隔夜指数掉期显示，数据公布后，加拿大央行在2017年中期降息的可能性跳升至近40%，低于数据公布前的20%。
统计局还另外公布，加拿大7月零售销售较前月下滑0.1%，逊于分析师估计的增加0.1%。
该数据进一步证明，由于还在适应低油价，加国经济依然表现不振。
加拿大央行预计要到2018年才会开始升息。
BMO Capital Markets的首席经济分析师Doug Porter说，核心通胀率有可能继续下滑。
“这对加元明显是接二连三的打击，”他说。
加元兑美元跌至1.3139加元，或0.7611美元。
加拿大通胀率和央行利率图表：link.reuters.com/cut67s
加拿大经济状况一览：here
加拿大零售销售：link.reuters.com/huc72w
(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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