综述：加拿大8月通胀数据疲弱 降息揣测重现

路透渥太华9月23日 - 加拿大8月通胀年率降至10个月低点，7月零售销售意外下降，从这些逊于预期的数据报告来看，该国央行更有可能放松货币政策，而不是收紧。

加拿大统计局周五称，8月通胀年率降至1.1%，创2015年10月的1.0%以来最低位，并且是连续第七个月低于该国央行2%的目标位。

8月核心通胀年率从前月的2.1%降至1.8%。

加拿大央行本月早前表示，近几个月的通胀形势风险略微偏下档。

“加拿大央行对通胀下行风险的担忧似乎正在成真，”Scotiabank的资本市场主管Derek Holt说。

“市场对此的解读是，明年降息的风险比升息的风险更大，”他提到核心通胀率下降时说道。

隔夜指数掉期显示，数据公布后，加拿大央行在2017年中期降息的可能性跳升至近40%，低于数据公布前的20%。

统计局还另外公布，加拿大7月零售销售较前月下滑0.1%，逊于分析师估计的增加0.1%。

该数据进一步证明，由于还在适应低油价，加国经济依然表现不振。

加拿大央行预计要到2018年才会开始升息。

BMO Capital Markets的首席经济分析师Doug Porter说，核心通胀率有可能继续下滑。

“这对加元明显是接二连三的打击，”他说。

加元兑美元跌至1.3139加元，或0.7611美元。

加拿大通胀率和央行利率图表：link.reuters.com/cut67s

加拿大经济状况一览：here

加拿大零售销售：link.reuters.com/huc72w

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