加拿大证实2011年来第一起疯牛病病例

苹果市值超过8,000亿美元 为美国公司开创先河
路透纽约5月9日 - iPhone手机制造商苹果周二成为首支市值超越8,000亿美元的美国公司，距离其跨越7,000亿美元大关刚刚过去两年多一点。
路透渥太华/卡尔加里2月13日 - 加拿大周五证实了2011年以来第一例疯牛病病例，但表示这应不会打击该国每年价值20亿加元(16亿美元)的牛肉出口业。
然这个消息还是提振了美国牛只价格。
病牛来自亚伯达省。加拿大食品检验署(CFIA)称，病牛身上并没有任何部分已进入人类食物或动物饲养系统。
“CFIA正设法确认病牛的年龄、病史和如何染病。调查将着重其一岁前的饲料供应情况。”CFIA表示。
加拿大2003年发现第一例牛海绵状脑病(BSE)病例后，出口遭遇重创。之后该国加强管制，此后虽然仍时而有疯牛症病例传出，但许多国家已恢复了与加拿大的牛肉贸易。
农业部长Gerry Ritz被问及是否担心出口受影响时称，“这次不会。”
不过他也表示，韩国和日本市场一般对可能的BSE风险都非常关切。
受加拿大传出疯牛病消息的影响，芝加哥商业交易所(CME)今年春季开始交货的活牛合约价格应声跳升达2%。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
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